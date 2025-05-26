В Челябинске запустили в серию первого перемещающегося над станками российского робота

Он пояснил, что грузоподъемность модели составляет 45 кг. Робот перемещается сверху над станками, загрузка и выгрузка заготовок его силами также производится сверху, а не сбоку, как у обычных 6-осевых роботов. «Благодаря такому решению достигается колоссальная экономия места на производстве, поскольку станки можно ставить вплотную друг к другу. Более того, робот перемещает по два изделия за одно движение, а его грузоподъемность позволяет перемещать до 70% всех используемых в машиностроении деталей», — отметил собеседник агентства.