В Челябинске запустили в серию первого перемещающегося над станками российского робота

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Завод роботов, расположенный в Челябинске, запустил в серийное производство первый российский робот грузоподъемностью 45 кг, который перемещается над станками, а не располагается рядом с ними, как традиционные 6-осевые модели. Это позволяет значительно экономить место на производстве, так как станки можно поставить вплотную, сообщили ТАСС в руководстве предприятия.
«Запустили в серийное производство новую модель промышленного робота, которая называется RusRobot GR-40. Это консольно-портальный робот, который мы считаем прорывным для России. Его использование открывает новые возможности для предприятий обрабатывающей промышленности», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что грузоподъемность модели составляет 45 кг. Робот перемещается сверху над станками, загрузка и выгрузка заготовок его силами также производится сверху, а не сбоку, как у обычных 6-осевых роботов. «Благодаря такому решению достигается колоссальная экономия места на производстве, поскольку станки можно ставить вплотную друг к другу. Более того, робот перемещает по два изделия за одно движение, а его грузоподъемность позволяет перемещать до 70% всех используемых в машиностроении деталей», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что благодаря длинной оси X один робот может обслуживать до четырех-пяти станков (в зависимости от времени обработки деталей). В результате роботизация участков и линий с длительным машинным временем обработки (от 10 минут и больше) становится рентабельной. Ранее предприятия отечественной промышленности не роботизировали подобные участки, поскольку оснащать их стационарными 6-осевыми роботами было не выгодно.
Ранее сообщалось, что на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) создан Завод роботов, который первым в России занялся контрактным серийным производством и сборкой промышленных роботов. Как отмечается в материалах Кремля, освоение в РФ такого производства призвано снизить зависимость отечественной промышленности от импорта и негативный эффект от антироссийских санкций.