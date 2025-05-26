«Настроен на успех». Как в Витебске проходят централизованные испытания

В числе ребят, которые сегодня в ВГТУ сдают свои первые экзамены, был учащийся лицея Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Михаил Богомолов. Перед тем как зайти в аудиторию, молодой человек поделился, как готовился к испытаниям и на какие результаты надеется. «Сдаю сегодня химию, буду поступать в наш Витебский государственный медицинский университет. Мечтаю стать хорошим хирургом. Перед экзаменом особо не волнуюсь. Мы готовились к нему в лицее в 10-м и 11-м классах, более усиленно — в этом учебном году. Я нацелен на успех, думаю, что есть шансы получить 90 баллов и выше. По крайней мере приложу к этому максимум усилий», — рассказал Михаил.