«Настроен на успех». Как в Витебске проходят централизованные испытания

26 мая, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. В Витебской области в 22 пунктах сдают ЦЭ и ЦТ. Об этом журналистам перед началом испытаний сообщил председатель областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведением вступительной кампании в 2025 году Владимир Годяцкий, передает корреспондент БЕЛТА.
Сотрудники Комитета госконтроля работают по всему региону и мониторят ситуацию на местах. «У нас 22 пункта тестирования. Это учреждения среднего образования, колледжи и три университета — в Полоцке и два в Витебске. На централизованные испытания записались 6233 участника, из них 5420 — 11-классники», — рассказал Владимир Годяцкий.
Самым крупным по численности стал пункт тестирования в Витебском государственном технологическом университете. Здесь сдают испытания по 12 предметам. В списке значатся около 1287 участников ЦЭ, и еще 423 абитуриента проходят ЦТ.
В числе ребят, которые сегодня в ВГТУ сдают свои первые экзамены, был учащийся лицея Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Михаил Богомолов. Перед тем как зайти в аудиторию, молодой человек поделился, как готовился к испытаниям и на какие результаты надеется. «Сдаю сегодня химию, буду поступать в наш Витебский государственный медицинский университет. Мечтаю стать хорошим хирургом. Перед экзаменом особо не волнуюсь. Мы готовились к нему в лицее в 10-м и 11-м классах, более усиленно — в этом учебном году. Я нацелен на успех, думаю, что есть шансы получить 90 баллов и выше. По крайней мере приложу к этому максимум усилий», — рассказал Михаил.
Его товарищи отметили, что у всех настроение боевое, несмотря на пасмурную погоду, а экзамен для каждого станет первой ступенькой во взрослую жизнь.
В аудиториях ребятам раздали листки для ответов, и они приступили к экзамену. Сотрудники КГК следят, чтобы весь процесс прошел без нарушений. «Мы занимаемся контролем вступительной кампании, начиная от регистрации абитуриентов и заканчивая приемом документов и приказами о зачислении, поэтому работники Госконтроля будут работать практически все лето. Для нас это не рутина, мы настраивались, чтобы это мероприятие было для нас, как в первый раз, как и для ребят, чтобы не терять градус накала и проявлять незамыленный взгляд», — подчеркнул Владимир Годяцкий. -0-
Фото Алексея Вронского.