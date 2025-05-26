«На прогулке и дома»: как помочь домашнему питомцу перенести жару

— Это не одно и то же, когда собаке просто жарко и когда у нее случился тепловой удар. В этом случае, помимо учащенного дыхания, у животного может быть подавленное состояние и даже судороги. При тепловом ударе у питомца повреждается мозг, — предупредил собеседник «ВМ».