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В Ростове-на-Дону к купальному сезону 2025 откроют четыре пляжа

В Ростове-на-Дону к летнему сезону 2025 года планируется открытие четырех пляжных зон.

Об этом сообщили представители пресс-службы городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Начало купального сезона в донской столице намечено на 1 июня и продлится до 1 октября. К настоящему времени все пляжные территории прошли необходимые проверки и очистку дна, а также были взяты пробы воды для анализа.

В городе уже подготовлены к приему отдыхающих два пляжа: один расположен в парке «Левобережный», а другой — на острове Зеленый.

Следует отметить, что к началу летнего сезона в городе будут введены в эксплуатацию еще две пляжные зоны: «Каррера», расположенный на улице Пескова 17/6, и «Абрикос» на улице Пескова 17/4.

Важно отметить, что зоны отдыха и спасательные службы на всех пляжах будут функционировать ежедневно.