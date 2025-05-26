В Ростове-на-Дону к купальному сезону 2025 откроют четыре пляжа

Об этом сообщили представители пресс-службы городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Начало купального сезона в донской столице намечено на 1 июня и продлится до 1 октября. К настоящему времени все пляжные территории прошли необходимые проверки и очистку дна, а также были взяты пробы воды для анализа.
В городе уже подготовлены к приему отдыхающих два пляжа: один расположен в парке «Левобережный», а другой — на острове Зеленый.
Следует отметить, что к началу летнего сезона в городе будут введены в эксплуатацию еще две пляжные зоны: «Каррера», расположенный на улице Пескова 17/6, и «Абрикос» на улице Пескова 17/4.
Важно отметить, что зоны отдыха и спасательные службы на всех пляжах будут функционировать ежедневно.