105-летний атлет из Таиланда выиграл 4 золотых медали на соревнованиях

105-летний атлет Саванг Джанпрам, представлявший Таиланд, выиграл четыре золотых медали на Всемирных играх мастеров (World Masters Games) на Тайване, сообщает People.
Он был самым возрастным спортсменом на соревнованиях, один выступал в категории «старше 100». То есть ему нужно было только добраться до финиша, чтобы получить главную награду в соответствующей категории. Джанпрам участвовал в соревнованиях по метанию копья и диска, забеге на 100 метров и толкании ядра.
В общей сложности у долгожителя 60 медалей Всемирных игр мастеров. Победу чемпион отпраздновал вместе с 73-летней дочерью Сирипан. Она тоже участвовала в соревнованиях и получила три медали.
Джанпрам ранее был директором школы. Спортом он увлекся на пенсии после того, как ему исполнилось 80 лет, а участвовать в соревнованиях стал после 90 лет.
«После того как ему исполнилось 80, он увидел, как многие из его старых друзей оказались прикованы к постели из-за болезней. Поэтому он начал заниматься спортом со своей дочерью Сирипан, которая занимается легкой атлетикой», — говорилось в статье.
Сейчас 105-летний спортсмен выходит на пробежку три-четыре раза в неделю и каждый день гуляет возле дома.
Всемирные игры мастеров — международное соревнование, которое проводится раз в четыре года. К участию допускаются люди старше 30 лет. Цель игр — поощрение спортсменов среднего и пожилого возраста продолжать спортивную карьеру и заниматься своим здоровьем.