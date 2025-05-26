105-летний атлет из Таиланда выиграл 4 золотых медали на соревнованиях

Он был самым возрастным спортсменом на соревнованиях, один выступал в категории «старше 100». То есть ему нужно было только добраться до финиша, чтобы получить главную награду в соответствующей категории. Джанпрам участвовал в соревнованиях по метанию копья и диска, забеге на 100 метров и толкании ядра.