Начал курсировать новый поезд Таганрог — Симферополь

Он будет ходить через день. Поезд отправился в путь 26 мая в 10:55 с железнодорожной станции Таганрог. В Ростове-на-Дону он остановился на станции Первомайская с 11:59 до 12:33. В Симферополь поезд прибудет на следующий день в 6:00.