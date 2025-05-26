Начал курсировать новый поезд Таганрог — Симферополь, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
Он будет ходить через день. Поезд отправился в путь 26 мая в 10:55 с железнодорожной станции Таганрог. В Ростове-на-Дону он остановился на станции Первомайская с 11:59 до 12:33. В Симферополь поезд прибудет на следующий день в 6:00.
«В первый рейс из Симферополя поезд отправился 24 мая в 13:30. Остановка в Ростове-на-Дону (на станции Ростов-Гл., пригородный вокзал) — на следующий день в 04:35 — 05:04, прибытие в Таганрог в 6:15», — написали в пресс-служба перевозчика.
Ранее мы писали, первый рейс скоростного поезда Москва — Феодосия отправился 22 мая. Отправление с Павелецкого вокзала столицы было запланировано на 17:45, прибытие в Феодосию — через два дня в 8:30.