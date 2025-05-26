92-летняя нижегородка Клара Богатова участвовала в полумарафоне «Беги, герой!»

92-летняя Клара Богатова стала самой возрастной участницей 11-го благотворительного полумарафона «Беги, герой», который проходил в Нижнем Новгороде 24 и 25 мая. Она вошла в число 7,5 тысяч участников забега на 5 километров. Как указано в протоколе, самая возрастная участница преодолела дистанцию за 1 час29 минут и финишировала далеко не последней. Средний темп ее бега на разных участках составил от 13 до 15 километров в час.