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92-летняя нижегородка Клара Богатова участвовала в полумарафоне «Беги, герой!»

Возрастная бегунья успешно финишировала на дистанции 5 километров.

Источник: Министерство спорта Нижегородской области

92-летняя Клара Богатова стала самой возрастной участницей 11-го благотворительного полумарафона «Беги, герой», который проходил в Нижнем Новгороде 24 и 25 мая. Она вошла в число 7,5 тысяч участников забега на 5 километров. Как указано в протоколе, самая возрастная участница преодолела дистанцию за 1 час29 минут и финишировала далеко не последней. Средний темп ее бега на разных участках составил от 13 до 15 километров в час.

Победительницей забега стала Евгения Уткина, а второе и третье места заняли Виктория Анисимова и Мария Журавлева.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как прошел благотворительный полумарафон «Беги, герой!» 2025 в Нижнем Новгороде.