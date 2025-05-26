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Молдову ждет очередное испытание: К плохой погоде добавится и мощная магнитная буря

Мощнейшая и затяжная магнитная буря накроет Землю со вторника, 27 мая.

Источник: Комсомольская правда

Мощнейшая и затяжная магнитная буря накроет Землю.

Мощнейшая и затяжная магнитная буря накроет Землю со вторника, 27 мая. Об этом рассказали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

С 27 мая начнётся геомагнитный шторм, который растянется на несколько дней — его пик ожидается на середину недели и продлится до начала июня. Максимальная сила геомагнитных возмущений составит шесть баллов из девяти и выше.

Такая обстановка может вызвать у людей, чувствительных к изменениям погоды, различные симптомы. В частности, это может быть головная боль, головокружение, слабость, тошнота, ломота в суставах и проблемы со сном.