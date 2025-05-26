Молдову ждет очередное испытание: К плохой погоде добавится и мощная магнитная буря

Мощнейшая и затяжная магнитная буря накроет Землю.
Мощнейшая и затяжная магнитная буря накроет Землю со вторника, 27 мая. Об этом рассказали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
С 27 мая начнётся геомагнитный шторм, который растянется на несколько дней — его пик ожидается на середину недели и продлится до начала июня. Максимальная сила геомагнитных возмущений составит шесть баллов из девяти и выше.
Такая обстановка может вызвать у людей, чувствительных к изменениям погоды, различные симптомы. В частности, это может быть головная боль, головокружение, слабость, тошнота, ломота в суставах и проблемы со сном.