Правительство объявило о начале масштабной реконструкции дорог в Молдове

Как отметил премьер, речь идет, в частности, о трассах ️Сорока-Атаки; Хынчешты — Леушены; Хынчешты — Леова — Кантемир. Кроме того, средства будут выделены и на объездные дороги населённых пунктов Вулканешты и Слобозия-Маре, а также️ участки между населенными пунктами Брэила и Бачой столичного муниципия. Трассы Бульбока — Хырбовэц, Сынджерей — Рэдоая, Колибаш — Вулканешты и ️дороги от Леова к Леушенам также подпадают под проект кабмина.