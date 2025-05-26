Правительство объявило о начале масштабной реконструкции дорог в Молдове

По словам премьера, это самая большая сумма, когда-либо выделявшаяся в Молдове на дорожную инфраструктуру.
Из общей суммы 2,7 миллиарда леев планируется потратить через Дорожный фонд на региональные трассы, а 500 миллионов леев, дополнительно включенных в «Бюджет+», — на местные дороги.
За последние три года правительство вложило огромные средства в улучшение качества дорог. Мы обновили 766 километров дорог — в три раза больше, чем за предыдущие 10 лет. Мы продолжаем крупные проекты по восстановлению дорог.
Как отметил премьер, речь идет, в частности, о трассах ️Сорока-Атаки; Хынчешты — Леушены; Хынчешты — Леова — Кантемир. Кроме того, средства будут выделены и на объездные дороги населённых пунктов Вулканешты и Слобозия-Маре, а также️ участки между населенными пунктами Брэила и Бачой столичного муниципия. Трассы Бульбока — Хырбовэц, Сынджерей — Рэдоая, Колибаш — Вулканешты и ️дороги от Леова к Леушенам также подпадают под проект кабмина.
В 2025 году власти намерены постротиь и модернизировать более 600 километров местных и региональных дорог, большинство из которых не ремонтировались со времен обретения Молдовой независимости, а часть вообще не имеет асфальтового покрытия.