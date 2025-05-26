Дожди и до +25°С. Какой будет погода в Беларуси 27 мая

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слабый туман и до плюс 25 градусов прогнозируется в Беларуси на 27 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3−8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от плюс 7 градусов по западу до 16 градусов тепла по востоку. Днем — от плюс 13 до плюс 19 градусов, в западных и восточных районах столбик термометра будет находиться в пределах отметки в 20−25 градусов. -0-
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