Дожди и до +25°С. Какой будет погода в Беларуси 27 мая

Температура воздуха ночью составит от плюс 7 градусов по западу до 16 градусов тепла по востоку. Днем — от плюс 13 до плюс 19 градусов, в западных и восточных районах столбик термометра будет находиться в пределах отметки в 20−25 градусов. -0-