В Металлургическом районе Челябинска из-за ремонта теплотрассы удалят 33 дерева

«Компенсационные выплаты обошлись компании в сумму более 700 тыс. рублей и уже направлены в городской бюджет. Работы проводятся строго на основании распоряжения Управления экологии и природопользования, а также в соответствии с российским законодательством», — отмечают теплоэнергетики.