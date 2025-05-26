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В Металлургическом районе Челябинска из-за ремонта теплотрассы удалят 33 дерева

В Металлургическом районе Челябинска из-за ремонта теплотрассы удалят 33 дерева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о реконструкции участка теплотрассы на Шоссе Металлургов.

Под снос попал один кустарник и 33 дерева, из них 14 относятся к категории «сухостой/угнетенное/ослабленное», утверждают в АО «УСТЭК».

«Компенсационные выплаты обошлись компании в сумму более 700 тыс. рублей и уже направлены в городской бюджет. Работы проводятся строго на основании распоряжения Управления экологии и природопользования, а также в соответствии с российским законодательством», — отмечают теплоэнергетики.

Там заявили: «чтобы теплоэнергетикам и другим сетевым организациям не приходилось рубить деревья в охранной зоне, не приходилось платить за их снос, жителям, организациям и районным администрациям необходимо согласовывать места высадки с владельцами сетевых коммуникаций».