Превысил скорость и не справился с управлением. В Ивьевском районе мотоциклист попал в реанимацию после ДТП

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе мотоциклист не справился с управлением и попал в реанимацию, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Около 19.50 25 мая на 81-м км автодороги Р48 Ворона — Ошмяны — Юратишки — Ивье. 42-летний водитель мотоцикла Yamaha неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, съехал кювет и опрокинулся. Мотоциклист доставлен в реанимационное отделение с повреждениями различной степени тяжести.
Еще одна авария произошла 24 мая около 23.50 на автодороге Н6147 Ивье — Дуды. На проезжую часть внезапно выбежала косуля, и водитель автомобиля Renault предпринял все меры, чтобы избежать наезда на дикое животное. Но не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, опрокинулся. В результате ДТП 18-летний пассажир получил повреждения различной степени тяжести и был доставлен в больницу. -0-