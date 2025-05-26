Превысил скорость и не справился с управлением. В Ивьевском районе мотоциклист попал в реанимацию после ДТП

Еще одна авария произошла 24 мая около 23.50 на автодороге Н6147 Ивье — Дуды. На проезжую часть внезапно выбежала косуля, и водитель автомобиля Renault предпринял все меры, чтобы избежать наезда на дикое животное. Но не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, опрокинулся. В результате ДТП 18-летний пассажир получил повреждения различной степени тяжести и был доставлен в больницу. -0-