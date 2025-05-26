В Минске заместитель главного врача причинила ущерб поликлинике в 15 000 рублей

Из материалов дела следует, что замглавного врача по медицинской экспертизе и реабилитации устроилась на работу в данной поликлинике по совместительству на должность врача. Так, в период с апреля 2021 года по ноябрь 2024 года для того, чтобы создать видимость выполнения работы по совместительству, она давала указания сотрудникам поликлиники, касающиеся внесения заведомо ложных сведений в табели учетного времени, а также в другие документы и медицинскую информационную систему учреждения здравоохранения.