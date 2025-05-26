В Минске заместитель главного врача причинила ущерб поликлинике в 15 000 рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Минска.
Сообщается, что прокурор Ленинского района, согласно результатам проверки в составе межведомственной рабочей группы, завел уголовное дело в отношении заместителя главного врача одной из поликлиник района, которой было инкриминировано превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности.
Из материалов дела следует, что замглавного врача по медицинской экспертизе и реабилитации устроилась на работу в данной поликлинике по совместительству на должность врача. Так, в период с апреля 2021 года по ноябрь 2024 года для того, чтобы создать видимость выполнения работы по совместительству, она давала указания сотрудникам поликлиники, касающиеся внесения заведомо ложных сведений в табели учетного времени, а также в другие документы и медицинскую информационную систему учреждения здравоохранения.
«В результате противоправных действий учреждению здравоохранения причинен ущерб на сумму свыше 15 тыс. рублей», — сказано в сообщении.
В прокуратуре отметили, что действия фигурантки были квалифицированы по части 2 статьи 426 Уголовного кодекса.
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