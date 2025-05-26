Тольяттинский «Акрон» хочет усилиться летом перед стартом нового сезона

Гендиректор «молодых и звонких» Алексей Власов подчеркнул: в команде из Самарской области сохранят «определенный костяк».
«Красно-черные» закончили дебютный сезон в Премьер-лиге на девятой строчке с 35 очками. Победили в десяти матчах, сыграли вничью в пяти и уступили в 15. Забили 39 мячей и пропустили 55.
В последнем туре чемпионата потерпели крупное поражение от столичного «Локомотива» на «Солидарность Самара Арене» — 1:4 (12+). Единственный гол в составе хозяев с углового забил Жилсон Беншимол.
«Очевидно, будут изменения в составе. Не назвал бы их точечными. Конечно, точно не будем менять по 20 человек, определенный костяк сохраним», — объяснил гендир волжан Власов «Матч ТВ».
Недавно стало известно, как часто судьи ошибались на матчах «Акрона» и «Крыльев Советов».
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