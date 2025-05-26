В Астане может измениться тариф на тепловую энергию

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Законом Республики Казахстан «О теплоэнергетике» с 1 июля 2025 года в АО «Астана-Теплотранзит» (далее — Общество) перейдут функции по реализации тепловой энергии потребителям. Общество является субъектом естественной монополии по следующим регулируемым видам деятельности: передача и распределение тепловой энергии; снабжение тепловой энергией. Согласно пункту 302 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики от 19 ноября 2019 года № 90, Общество подготовило заявку на утверждение тарифа по снабжению тепловой энергией в упрощённом порядке с вводом в действие с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года.