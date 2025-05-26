В Астане может измениться тариф на тепловую энергию

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Законом Республики Казахстан «О теплоэнергетике» с 1 июля 2025 года в АО «Астана-Теплотранзит» (далее — Общество) перейдут функции по реализации тепловой энергии потребителям. Общество является субъектом естественной монополии по следующим регулируемым видам деятельности: передача и распределение тепловой энергии; снабжение тепловой энергией. Согласно пункту 302 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики от 19 ноября 2019 года № 90, Общество подготовило заявку на утверждение тарифа по снабжению тепловой энергией в упрощённом порядке с вводом в действие с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года.
По его словам, согласно утверждённой производственной программе на 2025 год, объём регулируемой услуги составит около 9 178 588 Гкал в год. Общая сумма затрат на поставку тепловой энергии составила 2 542 520 тыс. тенге.
Проект тарифа на снабжение тепловой энергии составил 278,13 тенге за 1 Гкал без учета НДС с ростом от действующего тарифа на снабжение ТОО «Астанаэнергосбыт» на 65,6 тенге/Гкал без учета НДС или 30,9%.Рост среднеотпускного тарифа составил 65,5 тенге/Гкал без учета НДС или 1,4%
По его словам, согласно пункту 272−1 Правил формирования тарифов, утверждённых приказом Министра национальной экономики РК в ноябре 2019 года, в рамках установления социальных лимитов потребления тепловой энергии с учётом общей площади жилья, потребители из числа физических лиц — граждан делятся на три подгруппы:
1 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м²; 2 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м²; 3 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м².
По информации АО «Астана-Теплотранзит», для первой подгруппы тариф будет на минимальном уровне, для второй подгруппы — на 10% выше, а третья подгруппа будет оплачивать по максимальному уровню среднего тарифа реализации.
При этом данная дифференциация не затронет около 90% населения, так как подавляющее большинство потребителей проживает в квартирах площадью до 100 квадратных метров. Таким образом, дифференцированный подход коснётся лишь 10% жителей, чьи квартиры превышают 100 кв. м, из них только 1% — жильцы квартир площадью более 200 кв. м.
АО «Астана-Теплотранзит» направило соответствующую заявку в департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана. На текущий момент департамент ещё не утвердил её.