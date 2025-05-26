Кто и сколько работает в Казахстане: статистика по часам

По 42 часа еженедельно трудятся сотрудники торговли, транспорта, логистики и сферы админуслуг. Занятые в обрабатывающей промышленности, строительстве, водоснабжении и питании отрабатывают по 41 часу в неделю.
Наименьшая средняя продолжительность занятости — у сельхозработников, а также в лесном и рыбном хозяйстве: всего 33 часа в неделю. По 39 часов трудятся специалисты финансово-страхового сектора и образования.
Среди профессий больше всего времени на работе проводят занятые в промышленности, транспорте и строительстве, а также водители и операторы — по 42 часа в неделю. Продавцы и сотрудники сферы услуг работают по 41 часу. Наименьшая занятость — у неквалифицированных работников и фермеров: 36 часов. Специалисты-профессионалы трудятся по 39 часов, а руководители, чиновники и вспомогательный персонал — по 40.
В целом по стране 332,8 тыс. казахстанцев работают меньше установленной нормы. Это в два раза меньше, чем в первом квартале прошлого года.
Главная причина неполной занятости — нехватка работы: «по этой причине меньше нормы трудились 122,8 тыс. человек, тогда как годом ранее таких было 165,3 тыс.». Также значимыми факторами стали сокращённая продолжительность труда по закону (56,7 тыс.), «наличие достаточного дохода» (34,2 тыс.), «решение работодателя или администрации» (31,5 тыс.) и гибкий график (18,3 тыс.).
Что касается повседневной жизни, больше всего времени у казахстанцев уходит на себя. По данным на 2024 год, в будние дни на личные дела (включая гигиену и сон) тратится 12 часов 6 минут, в выходные — почти 14 часов. «Спят казахстанцы в пределах рекомендуемой нормы: в будни — 8 часов 48 минут, в выходные — 10 часов 4 минуты». На еду и напитки уходит до 2 часов в день, а на личную гигиену — до 1,5 часов.
Работа занимает второе место в будни: в среднем 5 часов 16 минут. В выходные казахстанцы тоже трудятся, но в разы меньше — всего 36 минут в день. На досуг, спорт и СМИ в будни выделяется 2 часа 40 минут, а в выходные — почти 4 часа.
Кроме того, в выходные дни значительная часть времени уходит на домашние дела: на неоплачиваемые услуги для семьи тратится 3 часа 32 минуты.