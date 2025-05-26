Кто и сколько работает в Казахстане: статистика по часам

Что касается повседневной жизни, больше всего времени у казахстанцев уходит на себя. По данным на 2024 год, в будние дни на личные дела (включая гигиену и сон) тратится 12 часов 6 минут, в выходные — почти 14 часов. «Спят казахстанцы в пределах рекомендуемой нормы: в будни — 8 часов 48 минут, в выходные — 10 часов 4 минуты». На еду и напитки уходит до 2 часов в день, а на личную гигиену — до 1,5 часов.