Новую школу построят на улице Норильской в Иркутске

По словам депутата Виталия Матвийчука, школа на улице Норильской станет альтернативой школе № 7, которая уже в ближайшие пять лет может оказаться в аварийном состоянии. По его словам, после строительства новой школы в нее будет переведен весь педагогический состав и ученики школы № 7.