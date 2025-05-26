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Новую школу построят на улице Норильской в Иркутске

Предварительно, стоимость проектирования составляет 45,6 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Новую школу построят на улице Норильской в Иркутске. Начало разработки проектной документации на строительство школы возможно не ранее 2027 года. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии гордумы по социальной политике, пишет ИА IrkutskMedia.

В феврале текущего года в администрацию направлено предложение по включению в городской бюджет расходов на подготовку проектной документации. Предварительно, стоимость проектирования оценивается в 45,6 млн рублей.

По словам депутата Виталия Матвийчука, школа на улице Норильской станет альтернативой школе № 7, которая уже в ближайшие пять лет может оказаться в аварийном состоянии. По его словам, после строительства новой школы в нее будет переведен весь педагогический состав и ученики школы № 7.

Ранее агентство сообщало, что в думе Иркутска прошло обсуждение возведение школы в районе плотины ГЭС. Земельный участок под объект уже сформирован, и с 10 апреля размещена заявка для определения подрядчика, который будет разрабатывать проектную документацию и выполнять инженерные изыскания. Подведение итогов планируется 7 мая.