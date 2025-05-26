Из Калининграда снова увеличивают количество рейсов в Польшу

В Калининграде с 2 июня количество рейсов до Гданьска вырастет до 12 в сутки. Об этом «Клопс» сообщили на Автовокзале.
С начала первого летнего месяца вводятся дополнительные рейсы по международному маршруту № 700. Конечный пункт назначения — аэропорт имени Леха Валенсы.
Время отправления добавочного автобуса из Калининграда — 20:45. Обратно транспорт выезжает в 9:20. Стоимость проезда в одну сторону — 4 тысячи рублей. На линии работают как калининградские, так и польские перевозчики.
Из областного центра автобусы курсируют также в Литву, Латвию и Германию.