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Из Калининграда снова увеличивают количество рейсов в Польшу

Стоимость проезда составляет 4 тысячи рублей.

В Калининграде с 2 июня количество рейсов до Гданьска вырастет до 12 в сутки. Об этом «Клопс» сообщили на Автовокзале.

С начала первого летнего месяца вводятся дополнительные рейсы по международному маршруту № 700. Конечный пункт назначения — аэропорт имени Леха Валенсы.

Время отправления добавочного автобуса из Калининграда — 20:45. Обратно транспорт выезжает в 9:20. Стоимость проезда в одну сторону — 4 тысячи рублей. На линии работают как калининградские, так и польские перевозчики.

Из областного центра автобусы курсируют также в Литву, Латвию и Германию.