Почему недопустимо ловить рыбу вблизи линий электропередачи, пояснили в БООР

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему недопустимо ловить рыбу вблизи линий электропередачи, рассказали БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).
«С приходом теплой поры традиционно начинается и сезон любительской рыбной ловли. Однако безобидное на первый взгляд увлечение может закончиться трагически, если не соблюдать правила электробезопасности при ловле рыбы вблизи линий электропередачи», — отметили в БООР.
Чаще всего рыбаки используют телескопические удочки. Их длина может быть более 6 м. Примерно такое расстояние от проводов до поверхности земли. Если удилище или леска приближаются на недопустимо близкое расстояние к проводам или прикасаются к ним, под воздействием электрического тока оказывается не только человек, который держит удочку, но и люди, которые находятся рядом. Кроме того, опасным может быть токопроводящий материал, из которого сделана удочка. А влажность и близость воды могут усилить воздействие электрического тока на человека.
«Напоминаем, что при переходе или передвижении на лодке под проводами высоковольтных линий необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние. Также категорически запрещается ловить рыбу во время грозы, так как вода отличный проводник электрического тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе до 100 м. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу, укрываться под деревьями», — проинформировали в БООР.
В охранных зонах линий электропередачи запрещается проводить добычу рыбы и других водных животных, а также устраивать площадки для игр, костры, стоянки транспорта, палаточные городки, запускать воздушных змеев. Нельзя набрасывать на провода леску удилища, посторонние предметы и приближаться к опорам линий электропередач, влезать на них, повреждать арматуру, изоляторы.
С целью предотвращения несчастных случаев необходимо выбирать для рыбалки места, расположенные на безопасном расстоянии от воздушных линий электропередачи: не менее 10 м от опор воздушных линий напряжением 10−20 кВ, 15 м — напряжением 20−35 кВ, 20 м — 110 кВ, 25 м — 220 кВ, 30 м — 330 кВ.
«Уважаемые рыболовы! Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте требования предупреждающих и запрещающих плакатов. Обращайте внимание на знаки безопасности и предупреждающие знаки, и самое главное, не допускайте лов рыбы вблизи воздушных линий электропередачи», — призвали в БООР. -0-