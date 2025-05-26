Почему недопустимо ловить рыбу вблизи линий электропередачи, пояснили в БООР

Чаще всего рыбаки используют телескопические удочки. Их длина может быть более 6 м. Примерно такое расстояние от проводов до поверхности земли. Если удилище или леска приближаются на недопустимо близкое расстояние к проводам или прикасаются к ним, под воздействием электрического тока оказывается не только человек, который держит удочку, но и люди, которые находятся рядом. Кроме того, опасным может быть токопроводящий материал, из которого сделана удочка. А влажность и близость воды могут усилить воздействие электрического тока на человека.