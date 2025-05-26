В Казани пройдет более 100 мероприятий ко Дню защиты детей

31 мая в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль «Дорогою добра» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостей ждут выставки, мастер-классы, ярмарка и концертные номера. В этот же день в парке «Крылья Советов» состоится праздник от молодежного центра им. Гайдара и администраций Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, а в КДК имени Ленина запланированы показы мультфильмов и шахматный турнир.