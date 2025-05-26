В Казани пройдет более 100 мероприятий ко Дню защиты детей

Мероприятия организуют городские библиотеки, культурные и молодежные центры, подростковые клубы, спортивные учреждения, а также районные администрации. В программе — фестивали, концерты, мастер-классы, игровые зоны, спектакли, спортивные соревнования и экскурсии.
Старт празднованию даст районный праздник в детском парке «Калейдоскоп» 30 мая, подготовленный администрациями Вахитовского и Приволжского районов. Для детей организуют творческие мастер-классы, дворовые и настольные игры, криошоу, конкурсы и концерт с участием детских коллективов. В этот же день в сквере Аксенова планируются музыкальные выступления воспитанников школы № 18 имени Мансура Музафарова.
31 мая в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль «Дорогою добра» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостей ждут выставки, мастер-классы, ярмарка и концертные номера. В этот же день в парке «Крылья Советов» состоится праздник от молодежного центра им. Гайдара и администраций Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, а в КДК имени Ленина запланированы показы мультфильмов и шахматный турнир.
Главной площадкой празднования 1 июня станет детский парк «Елмай», где пройдет масштабная программа «Мы там, где ты». Подростковые клубы города представят шесть часов творческих, развлекательных и спортивных активностей. Посетители смогут бесплатно поучаствовать в мастер-классах, спортивных занятиях, крафтовых играх, а также узнать о возможностях подростковых центров города. На сцене выступят более 200 юных артистов. Также пройдет акция с участием ростовой куклы «Благодар» — символа детского телефона доверия.
Помимо «Елмая», 1 июня мероприятия пройдут по всему городу. В парке «Черное озеро» планируется благотворительная регата, лекции и мастер-классы. В парке ДК Саид-Галиева в Дербышках состоится концерт и фотовыставка.
Зооботсад и дом культуры микрорайона Вознесенское пригласят гостей на представление «Здравствуй, лето» и экскурсии по зоопарку. На бульваре на улице Серова пройдет экофестиваль от СИБУРа «Твои зеленые привычки». В парке у ЖК «Весна» будет концерт «Мы — дети России», а во дворе инклюзивного центра «Тылсым» — праздник с мастер-классами и конкурсами для воспитанников.
2 июня в КЦ «Сайдаш» пройдет танцевальный марафон, в библиотеках — чтения и просмотры мультфильмов, а на спортивных площадках — соревнования и республиканский турнир по парусному спорту.
Завершится программа 3 июня большим семейным праздником «Алмаш» на площадке ЦКС «Московский» с участием татароязычных семей, лекциями, мастер-классами, выставками и интерактивами.