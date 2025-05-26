Омские выпускники на спецтехнике МЧС добирались до пункта ЕГЭ из-за половодья

Семнадцать выпускников из поселка Малая Бича Усть-Ишимского района добирались для дачи ЕГЭ на вездеходе МЧС. Из-за подтоплений дороги в регионе стали непроходимыми для обычного транспорта. Поселок находится в 60 километрах от райцентра и проехать на обычном транспорте до райцентра нет возможности. «До райцентра около 60 километров, но грунтовые дороги сейчас непригодны даже для школьных автобусов — риск увязнуть слишком высок», — пояснил начальник пожарно-спасательной части Виталий Пилюгин.
Вместе с учениками в Усть-Ишимский лицей доставили двух сопровождающих педагогов. На время экзаменов выпускникам предоставили проживание в интернате.
«Это не первый случай, когда мы помогаем жителям в сложных условиях. Для нас важно, чтобы дети смогли сдать экзамены без стресса», — добавил представитель ведомства.
С начала апреля в северных районах Омской области дежурят сотрудники МЧС, паводковая ситуация контролируется с помощью дронов. По данным ведомства, подтоплений домов в Усть-Ишимском районе нет, но все службы остаются в режиме повышенной готовности.
Ранее мы рассказывали, что из-за паводка в регионе временно было ограничено движение на ряде трасс, а местным жителям рекомендовали воздержаться от поездок.