Омские выпускники на спецтехнике МЧС добирались до пункта ЕГЭ из-за половодья

Семнадцать выпускников из поселка Малая Бича Усть-Ишимского района добирались для дачи ЕГЭ на вездеходе МЧС. Из-за подтоплений дороги в регионе стали непроходимыми для обычного транспорта. Поселок находится в 60 километрах от райцентра и проехать на обычном транспорте до райцентра нет возможности. «До райцентра около 60 километров, но грунтовые дороги сейчас непригодны даже для школьных автобусов — риск увязнуть слишком высок», — пояснил начальник пожарно-спасательной части Виталий Пилюгин.