В Новосибирске выявлено превышение концентрации формальдегида и аммиака

В частности, уровень пыли достигает 1,0 ПДК, формальдегида — до 1,2 ПДК, фенола — до 1,1 ПДК, а аммиака — до 2,1 ПДК. Эти вещества могут негативно сказаться на здоровье. Длительное вдыхание пыли может вызывать проблемы с кожей и дыхательными путями. Формальдегид, который является ядовитым газом с резким запахом, способен спровоцировать острый бронхит, отек легких, конъюнктивит, головокружение и судороги. Фенол, относящийся ко второму классу опасности, может стать причиной головокружения, рвоты и слабости.