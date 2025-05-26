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В Новосибирске выявлено превышение концентрации формальдегида и аммиака

Формальдегид способен спровоцировать острый бронхит и отек легких.

Источник: Комсомольская правда

В воздухе Новосибирска зафиксировано повышенное содержание вредных веществ. По данным Западно-Сибирского УГМС, в Калининском, Заельцовском, Центральном и Железнодорожном районах города обнаружено превышение ПДК формальдегида, фенола, аммиака и пыли.

В частности, уровень пыли достигает 1,0 ПДК, формальдегида — до 1,2 ПДК, фенола — до 1,1 ПДК, а аммиака — до 2,1 ПДК. Эти вещества могут негативно сказаться на здоровье. Длительное вдыхание пыли может вызывать проблемы с кожей и дыхательными путями. Формальдегид, который является ядовитым газом с резким запахом, способен спровоцировать острый бронхит, отек легких, конъюнктивит, головокружение и судороги. Фенол, относящийся ко второму классу опасности, может стать причиной головокружения, рвоты и слабости.

Для Новосибирска загрязнение воздуха, включая повышенные уровни фтористого водорода, формальдегида и пыли, остается актуальной проблемой. В городе также регулярно объявляется режим «черного неба».