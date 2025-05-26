Первый боксерский поединок между роботами состоялся в Китае

19 апреля 2025 года в Китае состоялся первый полумарафон, в котором люди соревновались с роботами. Первым из роботов финишную черту пересек робот Tien Kung Ultra, разработанный Национальным центром робототехники. На забег пришли около 12 тыс. человек, а также 20 роботов, которые соревновались на дистанции 21 км. Робот-победитель финишировал за 2 часа 40 минут, несмотря на падение на одном из участков. Среди людей победили эфиопские атлеты — у мужчин результат составил 1 час 2 минуты, у женщин — 1 час 11 минут.