Первый боксерский поединок между роботами состоялся в Китае

В Китае состоялся первый в мире поединок роботов-гуманоидов Unitree Iron Fist King: Awakening! («Король железного кулака: пробуждение»). Бой в стиле MMA прошел 25 мая 2025 года в рамках CMG World Robot Competition, сообщает телеканал CCTV.
На ринг вышли роботы G1, которые были представлены в мае 2024 года. Это компактные модели ростом 1,32 м. Они уступают по габаритам более крупной модели H1 (1,8 м), но обладают хорошей маневренностью и могут развивать скорость до 2 м/с. Роботами управляли четыре команды операторов с помощью пультов дистанционного управления.
В ходе испытаний удалось проверить ключевые умения роботов-гуманоидов, такие как бег, ходьба, танцы, кувырки, устойчивость и контроль. Ключевым моментом стала способность быстро подняться после падения — в течение 8 секунд. Это важно для оценки эффективности боевых роботов и проверки совместимости их аппаратного и программного обеспечения.
19 апреля 2025 года в Китае состоялся первый полумарафон, в котором люди соревновались с роботами. Первым из роботов финишную черту пересек робот Tien Kung Ultra, разработанный Национальным центром робототехники. На забег пришли около 12 тыс. человек, а также 20 роботов, которые соревновались на дистанции 21 км. Робот-победитель финишировал за 2 часа 40 минут, несмотря на падение на одном из участков. Среди людей победили эфиопские атлеты — у мужчин результат составил 1 час 2 минуты, у женщин — 1 час 11 минут.
Роботам, как и людям, разрешалось сделать остановку на дистанции. Только если люди отдыхали и пополняли запасы воды, роботам меняли батареи.