Волгоградские лагеря примут детей из Курской, Белгородской областей и Донбасса

Уже на этой неделе в лагерях Волгоградской области открываются первые смены. В этом году отдохнуть в детских оздоровительных учреждениях смогут 91 тысяча ребят. Помимо волгоградских школьников, путевки получат дети из Донбасса, Новороссии, Курской и Белгородской областей, сообщил губернатор на планерке в понедельник.
Теме детского отдыха посвятили целое совещание. На первом месте — обеспечить безопасность. В лагерях должны предпринять все возможные меры, чтобы соблюсти всех нормы и требования антитеррористической, пожарной безопасности, а также безопасности нахождения детей и подростков на воде. Также безопасным должно быть питание. Для детей в регионе подготовили программы отдыха 654 организации, из них 30 — это загородные лагеря.
В год 80-летия Победы Андрей Бочаров попросил обратить внимание на патриотическое воспитание детей, проводить мероприятия, посвящённые сохранению исторической памяти.