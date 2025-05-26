Волгоградские лагеря примут детей из Курской, Белгородской областей и Донбасса

Теме детского отдыха посвятили целое совещание. На первом месте — обеспечить безопасность. В лагерях должны предпринять все возможные меры, чтобы соблюсти всех нормы и требования антитеррористической, пожарной безопасности, а также безопасности нахождения детей и подростков на воде. Также безопасным должно быть питание. Для детей в регионе подготовили программы отдыха 654 организации, из них 30 — это загородные лагеря.