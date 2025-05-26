40 правонарушений выявлено на водоемах Иркутской области за неделю

За неделю в Иркутской области на водоемах выявили 40 нарушителей правил плавания. В отношении семи судоводителей были применены штрафы, предупреждения или лишение прав за некорректное управление судами. Еще шесть человек привлечены к ответственности за нарушения, связанные с эксплуатацией судов и управлением без прав. За это нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в центре ГИМС главного управления МЧС России по Иркутской области, за прошедшие семь дней всего провели 112 патрулирований.