Житель Гродно повесил собаку на дереве. СК провел расследование

Вечером 17 марта он и его жена отправились с собакой на прогулку. Подойдя к частному сектору, мужчина попросил супругу подождать. Сам же с собакой направился далее, откуда вернулся уже один. Правоохранители установили, что вблизи одного из частных домов фигурант повесил собаку на веревке, которую использовал для выгула. При этом следователю он пояснил, что изначально думал отпустить пса, а о том, что можно пристроить животное в приют, не задумывался. Супруга момент убийства животного не видела, однако поняла, что мужчина расправился с питомцем.