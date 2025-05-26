Житель Гродно повесил собаку на дереве. СК провел расследование

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета (СК) установлены обстоятельства жестокого обращения с животным. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.
Днем 18 марта текущего года новость о повешенной на окраине облцентра собаке облетела все городские чаты. Оказалось, что бесчеловечный поступок — дело рук 35-летнего местного жителя.
Согласно материалам уголовного дела, мужчина летом 2024 года в интернете нашел объявление о том, что владельцы бесплатно отдают собаку. В тот же день житель Гродно стал обладателем щенка. Мужчина рассказал следователю, что примерно с марта 2025 года собака стала справлять естественную нужду в квартире. Также он пояснил, что собаку периодически тошнило. Однако вместо того, чтобы помочь животному и обратиться к специалисту за помощью, житель облцентра решил действовать радикально.
Вечером 17 марта он и его жена отправились с собакой на прогулку. Подойдя к частному сектору, мужчина попросил супругу подождать. Сам же с собакой направился далее, откуда вернулся уже один. Правоохранители установили, что вблизи одного из частных домов фигурант повесил собаку на веревке, которую использовал для выгула. При этом следователю он пояснил, что изначально думал отпустить пса, а о том, что можно пристроить животное в приют, не задумывался. Супруга момент убийства животного не видела, однако поняла, что мужчина расправился с питомцем.
Изучение личности задержанного показало, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался, злоупотребляет алкоголем, состоит на учете у нарколога, постоянного места работы не имеет.
Гродненским межрайонным отделом СК 35-летнему жителю областного центра предъявлено обвинение по ч.1 ст.339−1 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений) УК. -0-