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Губернатор Иркутской области проверил ход посевной кампании

Игорь Кобзев посетил семеноводческое хозяйство в поселке Оёк.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области близится к завершению сезон посевной кампании. Уже засеяно 60% от запланированных площадей, сообщил министр сельского хозяйства Илья Сумароков. В этом году обошлось без непредвиденного, полевые работы идут в штатном режиме в 27 районах Приангарья.

Планы на урожай и вопросы, волнующие аграриев региона, обсуждались во время визита губернатора Игоря Кобзева в семеноводческое хозяйство «Ангара» в посёлке Оёк Иркутского района. Кстати, это предприятие было создано при Иркутском государственном аграрном университете. Поэтому не только снабжает семенами местные хозяйства, но и служит опытной базой для студентов.

Глава региона подчеркнул, что в этом году местные агропредприятия должны получить 3,1 млрд рублей господдержки. Причем по объёмам выплат на техническую и технологическую модернизацию Приангарье занимает 4-е место в России. Субсидии начали поступать получателям раньше, чем обычно.

Кроме того, Игорь Кобзев рассказал о планах по введению льгот на приобретение минеральных удобрений. Во время визита также обсуждался вопрос подготовки кадров для агропромышленного комплекса и включение региона в мероприятия федерального проекта «Кадры АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».