Губернатор Иркутской области проверил ход посевной кампании

Планы на урожай и вопросы, волнующие аграриев региона, обсуждались во время визита губернатора Игоря Кобзева в семеноводческое хозяйство «Ангара» в посёлке Оёк Иркутского района. Кстати, это предприятие было создано при Иркутском государственном аграрном университете. Поэтому не только снабжает семенами местные хозяйства, но и служит опытной базой для студентов.