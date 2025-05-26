В Иркутской области ужесточат правила содержания животных

Власти Иркутской области планируют ввести штрафы за нарушения правил содержания домашних животных. Как стало известно КП-Иркутск, соответствующий проект опубликован на сайте Законодательного Собрания.
Теперь за выброс питомца на улицу без причинения ему вреда придется заплатить 3 тысячи рублей. Содержание животных в подъездах, на балконах или придомовых территориях будет караться штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.
Штрафы также предусмотрены за отсутствие таблички о наличии собаки на частной территории (500−1000 ₽), перевозку собак без поводка и намордника в транспорте (1−3 тыс. руб.), посещение с животными мест, где это запрещено (1−3 тыс. руб.), оставление собак на опасной привязи в общественных местах (1−3 тыс. руб.).
Юридическим лицам грозят более серьезные наказания — до 15 тысяч рублей за неправильное содержание животных на своей территории. За повторные нарушения придется заплатить 5 тысяч рублей.
Исключение сделано только для собак-проводников инвалидов по зрению. Также вводятся штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за укрывательство бездомных животных во время отлова и за несвоевременную регистрацию собак.
Отметим, проект еще не принят. Его должен рассмотреть комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Дата заседания пока не уточняется.
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