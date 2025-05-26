В Красноярском крае откроются два специализированных семейных МФЦ

В Красноярском крае в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина планируется создание двух специализированных многофункциональных центров (МФЦ) для семей.
Центр семьи «Октябрьский» в Красноярске и комплексный центр социального обслуживания «Назаровский» будут перепрофилированы в семейные МФЦ, сообщили в пресс-службе министерства социальной политики региона.
Перепрофилирование центра семьи «Октябрьский» запланировано на текущий год, в то время как преобразование Назаровского центра состоится в следующем году. В рамках этих изменений помещения будут отремонтированы, оформлены в едином стиле и оснащены современным оборудованием.
Новые МФЦ предложат услуги первичного приема семей, экстренной психологической помощи, а также социальные услуги и сопровождение. Семьи с детьми смогут получить индивидуальные программы предоставления социальных услуг, а также юридическую, психологическую и педагогическую помощь.
Семейные МФЦ станут центрами поддержки для семей и детей, объединяя усилия органов власти и общественных структур для достижения положительных результатов в работе с семьями. Министр социальной политики края Ирина Пастухова отметила, что данное направление будет развиваться не только в рамках нацпроекта «Семья», но и в рамках федерального спецпроекта по профилактике социального сиротства «Вызов».
Стоит отметить, что проект по созданию семейных МФЦ в Красноярском крае получил высокую оценку на всероссийском конкурсе инновационных проектов и был удостоен гранта в размере 10 миллионов рублей. Реализация проекта продлится до конца 2026 года.
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