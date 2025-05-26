В Красноярском крае откроются два специализированных семейных МФЦ

Семейные МФЦ станут центрами поддержки для семей и детей, объединяя усилия органов власти и общественных структур для достижения положительных результатов в работе с семьями. Министр социальной политики края Ирина Пастухова отметила, что данное направление будет развиваться не только в рамках нацпроекта «Семья», но и в рамках федерального спецпроекта по профилактике социального сиротства «Вызов».