Башкирия вошла в топ-30 регионов по уровню благосостояния семей

Среднестатистическая семья с двумя детьми в Башкирии после покрытия всех обязательных расходов располагает ежемесячным остатком в размере 31,7 тысячи рублей. Для семей с одним ребенком этот показатель составляет 48,6 тысячи рублей. Это следует из исследования РИА Новости. По этому показателю республика занимает 27-е место в России.
В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (125,2 тысяч рублей для семей с двумя детьми и 145,2 тысяч рублей для семей с одним ребенком), Ханты-Мансийский автономный округ (86,9 тысяч и 106,1 тысяч рублей соответственно) и Магаданская область (75 тысяч и 97,7 тысяч рублей).
На противоположном конце рейтинга расположились Ингушетия с отрицательным остатком −16,1 тысяч рублей для семей с двумя детьми и положительным в 2,1 тысяч рублей для семей с одним ребенком.
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