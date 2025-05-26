Башкирия вошла в топ-30 регионов по уровню благосостояния семей

В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (125,2 тысяч рублей для семей с двумя детьми и 145,2 тысяч рублей для семей с одним ребенком), Ханты-Мансийский автономный округ (86,9 тысяч и 106,1 тысяч рублей соответственно) и Магаданская область (75 тысяч и 97,7 тысяч рублей).