Количество россиян, осужденных за диверсии, выросло в шесть раз

Шпионаж, госизмена, диверсия — в прошлом году в России в несколько раз увеличилось количество людей, осужденных за преступления против государства. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде России, которую изучила «Газета.Ru». Подробнее о том, кого и на какой срок приговаривали к лишению свободы в 2024 году — в нашем материале.