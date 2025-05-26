Фонд «Защитники Отечества» помог с адаптацией 1160 квартир и домов для комфортного проживания ветеранов СВО

«Главный приоритет нашей работы — окружить заботой каждого ветерана, который к нам обращается. Особое внимание уделяем героям, получившим тяжелые ранения. Очень важно, чтобы после возвращения домой они могли жить полноценной жизнью: работать, учиться, заниматься спортом, проводить время с родными. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить ветеранам комфортные условия, адаптируя жилье под их нужды. Обязательно продолжим эту программу», — отметила Анна Цивилева.
Программа фонда «Защитники Отечества» по адаптации жилья под нужды ветеранов СВО с инвалидностью работает во всех регионах страны и доступна по различным нозологиям, включая нарушения опорно-двигательного аппарата, ампутации, инвалидность по зрению, слуху, для тех, кто передвигается на колясках, лежачих и паллиативных больных.
В рамках проекта сформирован перечень из различных средств адаптации, в том числе функциональная кровать, система «умный дом», подъемные устройства, специализированное рабочее место и адаптированная зона кухни.
Также для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью фонд предоставляет помощь с юридической, медицинской, социальной и психологической поддержкой для полноценной адаптации к мирной жизни. При поддержке фонда можно получить современных технические средства реабилитации, пройти санаторно-курортное лечение, получить необходимое снаряжение для занятия адаптивным спортом, пройти комплексную реабилитацию в лучших специализированных центрах страны. Для получения всех видов помощи нужно обратиться к социальному координатору филиала фонда в регионе и заполнить заявку.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.