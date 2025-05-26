Фонд «Защитники Отечества» помог с адаптацией 1160 квартир и домов для комфортного проживания ветеранов СВО

Также для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью фонд предоставляет помощь с юридической, медицинской, социальной и психологической поддержкой для полноценной адаптации к мирной жизни. При поддержке фонда можно получить современных технические средства реабилитации, пройти санаторно-курортное лечение, получить необходимое снаряжение для занятия адаптивным спортом, пройти комплексную реабилитацию в лучших специализированных центрах страны. Для получения всех видов помощи нужно обратиться к социальному координатору филиала фонда в регионе и заполнить заявку.