ГПК: около 80 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2025 года в Беларусь прибыли 79 756 человек из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей — Литвы, Латвии и Польши. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетил 1 111 491 житель Европы. Так, из Латвии прибыли 350 594 человека, из Литвы — 620 219, из Польши — 113 146. По расширенному безвизу для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года Беларусь посетили 27 532 человека.
В пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении «Граница Беларуси».-0-