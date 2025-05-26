ГПК: около 80 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2025 года в Беларусь прибыли 79 756 человек из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей — Литвы, Латвии и Польши. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.