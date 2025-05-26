20-летний форвард О. Сенькин будет в системе тольяттинской «Лады» еще 2 сезона

В минувшем розыгрыше МХЛ Олег Сенькин отличился 12 раз, выдал 20 ассистов и заработал 32 очка в 51 встрече. Две — в рамках плей-ин с «Авто». До этого играл за нижегородскую «Чайку» и столичные «Крылья Советов».