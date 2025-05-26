20-летний форвард О. Сенькин будет в системе тольяттинской «Лады» еще 2 сезона

Молодой нападающий выступал за местную молодежку с сезона 2024−2025. С ним заключили двустороннее соглашение.
В минувшем розыгрыше МХЛ Олег Сенькин отличился 12 раз, выдал 20 ассистов и заработал 32 очка в 51 встрече. Две — в рамках плей-ин с «Авто». До этого играл за нижегородскую «Чайку» и столичные «Крылья Советов».
5 декабря прошлого года дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Это был матч с магнитогорским «Металлургом». Тольяттинцы потерпели крупное поражение — 0:4 (12+).
Сенькин останется в системе «автозаводцев» еще на два сезона. Ранее продлили сотрудничество с другими воспитанниками «Ладьи» Данилом Бородиным и Денисом Истюфеевым. Но могут расстаться с Егором Черниковым.
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