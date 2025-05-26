Более 300 объектов недвижимости передали бизнесу в аренду за рубль в Подмосковье

Он подчеркнул, что воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего бизнеса. Для получения льготных условий аренды предпринимателям необходимо выполнить определенные обязательства. В случае с помещением — отремонтировать его в течение полутора лет, а если речь идет о здании — то провести реставрацию в течение трех лет. После этого арендатор получает преимущественное право выкупить объект по рыночной стоимости за вычетом расходов на ремонт. Всего же срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания — до 15 лет.