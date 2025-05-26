Синоптики предупредили белорусов о сильных дождях 27 мая, во вторник, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди. В дневные части в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром вероятен слабый туман.
Ночью температура воздуха окажется от +7 по западной части и до +16 градусов по востоку Беларуси. Днем будет от +13 до +19 градусов. Синоптики добавляют, что в западных и восточных районах ожидается от +20 до +25 градусов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, что белорусы на неделе с 26 мая по 1 июня могут рассчитывать на комфортную погоду: «Ждет умеренно теплая погода».
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