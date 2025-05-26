Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупредили белорусов о сильных дождях 27 мая во вторник

Сильные дожди и до +25 градусов прогнозируются в Беларуси 27 мая.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили белорусов о сильных дождях 27 мая, во вторник, сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди. В дневные части в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром вероятен слабый туман.

Ночью температура воздуха окажется от +7 по западной части и до +16 градусов по востоку Беларуси. Днем будет от +13 до +19 градусов. Синоптики добавляют, что в западных и восточных районах ожидается от +20 до +25 градусов.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, что белорусы на неделе с 26 мая по 1 июня могут рассчитывать на комфортную погоду: «Ждет умеренно теплая погода».

Кстати, мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения. Также опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.

А еще Госстандарт Беларуси запретил приправу для корейской моркови с кишечной палочкой.