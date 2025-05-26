Поля тюльпанов, необитаемый остров. Что нового предлагают туристам в Беларуси

Дмитрий Морозов напомнил, что в республике с 2 по 8 июня пройдет масштабная акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся», призванная популяризировать внутренний туризм, открыть белорусам и гостям страны все разнообразие туристических возможностей. В прошлом году в ней приняли участие более 1,2 тыс. туристических объектов, которые посетили более 60 тыс. человек.