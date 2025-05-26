Поля тюльпанов, необитаемый остров. Что нового предлагают туристам в Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие появились новые экскурсии по Беларуси, рассказал в «Актуальном интервью» на Первом информационном канале директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов, сообщает БЕЛТА.
«Видим рост заинтересованности белорусов в путешествиях по Беларуси. Востребованы практически все виды туризма, — рассказал Дмитрий Морозов. — Каждый год появляются интересные, яркие новинки — от цветения тюльпанов до путешествия на необитаемый остров Ду, вечерней экскурсии в Новогрудке “Ночная мистерия”. Палитра обновляется».
Он напомнил, что в стране каждый месяц посвящен одному из видов туризма. В мае акцент — на агроэкотуризм, в июне — на историко-культурный туризм.
«Каждый из областных центров становится сильным магнитом для туристов, поскольку везде ведутся очень серьезные работы и по реставрации исторических центров, и по открытию новых музеев, экспозиций в тех музеях, которые уже существуют», — сказал Дмитрий Морозов.
В пример он привел Брестскую крепость, Старый замок в Гродно. Развивается инфраструктура вокруг туристических объектов — становится больше кафе, ресторанов, сувенирных магазинов.
Перспективное направление — экологический туризм. Брендом Беларуси стали промышленный туризм, санаторно-курортное лечение.
Дмитрий Морозов отметил, что в прошлом году показатели в индустрии туризма по объемам превзошли уровень допандемийного 2019 года. На отдых приезжают гости из разных стран. География широкая.
Большинство туристов прибывают из соседней России. Возросло количество авиационных рейсов из регионов РФ, расширяется железнодорожное сообщение. Пользуются спросом автобусные туры.
Также Нацагентство по туризму активно продвигает туры в Беларусь среди китайских туристов, в странах СНГ, на других зарубежных рынках.
Дмитрий Морозов напомнил, что в республике с 2 по 8 июня пройдет масштабная акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся», призванная популяризировать внутренний туризм, открыть белорусам и гостям страны все разнообразие туристических возможностей. В прошлом году в ней приняли участие более 1,2 тыс. туристических объектов, которые посетили более 60 тыс. человек.
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