Движение ограничат в двух районах Петербурга с 27 мая из-за ремонта дорог

Движение ограничат в Красногвардейском и Приморском районах Петербурга с 23 мая. Водителям будет трудно проехать из-за запланированных там ремонтных работ. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— В Красногвардейском районе с 27 мая по 18 июня движение ограничат по Колтушскому путепроводу, в Приморском — с 27 мая по 30 июня — по Липовой аллее от Приморского шоссе до железнодорожного переезда, по Торфяной дороге от переезда до Богатырского проспекта, в том числе по перекресткам, — уточнили в ГАТИ.
Автомобилистам напомнили о необходимости обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты. Информация поможет выбрать альтернативный маршрут.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что утром 26 мая на отрезке Кольцевой дороги образовалась пробка. Машины двигались плотно не только из-за намеченных работ, но и трех аварий.