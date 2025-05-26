Движение ограничат в двух районах Петербурга с 27 мая из-за ремонта дорог

— В Красногвардейском районе с 27 мая по 18 июня движение ограничат по Колтушскому путепроводу, в Приморском — с 27 мая по 30 июня — по Липовой аллее от Приморского шоссе до железнодорожного переезда, по Торфяной дороге от переезда до Богатырского проспекта, в том числе по перекресткам, — уточнили в ГАТИ.