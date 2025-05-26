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Движение ограничат в двух районах Петербурга с 27 мая из-за ремонта дорог

Водителей предупредили о трудностях на магистралях Северной столицы.

Источник: Комсомольская правда

Движение ограничат в Красногвардейском и Приморском районах Петербурга с 23 мая. Водителям будет трудно проехать из-за запланированных там ремонтных работ. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

— В Красногвардейском районе с 27 мая по 18 июня движение ограничат по Колтушскому путепроводу, в Приморском — с 27 мая по 30 июня — по Липовой аллее от Приморского шоссе до железнодорожного переезда, по Торфяной дороге от переезда до Богатырского проспекта, в том числе по перекресткам, — уточнили в ГАТИ.

Автомобилистам напомнили о необходимости обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты. Информация поможет выбрать альтернативный маршрут.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что утром 26 мая на отрезке Кольцевой дороги образовалась пробка. Машины двигались плотно не только из-за намеченных работ, но и трех аварий.