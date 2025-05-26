Редкий детеныш долгопят родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Очередной бэби-бум произошел в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Главным событием стало рождение третьего детеныша у долгопятов. Пол новорожденного пока остается тайной, так как для них сейчас важен покой и отсутствие стресса.
«Зоопарков, где содержатся долгопяты — крайне мало. Еще меньше — где они успешно размножаются. По этому поводу к нам даже приезжали специалисты из чешского зоопарка, считая наш опыт — уникальным. Его зарубежные коллеги даже хотят взять за основу для написания научной статьи», — рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.
Также в зоопарке родились трое лемуров катта, пол которых тоже пока остается секретом. Малыши знакомятся с окружающим миром и посетителями, находясь на спинках у своих мам.
А вот в семействе северных оленей — у самок по имени Янга и Тася родились два малыша: мальчик и девочка. Юные оленята уже уверенно стоят на ногах и делают первые пробежки по вольеру.
Ранее сообщалось, что друг-самец приехал к самке черного ягуара из зоопарка «Лимпопо».