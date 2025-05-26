Редкий детеныш долгопят родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

«Зоопарков, где содержатся долгопяты — крайне мало. Еще меньше — где они успешно размножаются. По этому поводу к нам даже приезжали специалисты из чешского зоопарка, считая наш опыт — уникальным. Его зарубежные коллеги даже хотят взять за основу для написания научной статьи», — рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.