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Редкий детеныш долгопят родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Пол новорожденного пока остается тайной.

Источник: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

Очередной бэби-бум произошел в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Главным событием стало рождение третьего детеныша у долгопятов. Пол новорожденного пока остается тайной, так как для них сейчас важен покой и отсутствие стресса.

«Зоопарков, где содержатся долгопяты — крайне мало. Еще меньше — где они успешно размножаются. По этому поводу к нам даже приезжали специалисты из чешского зоопарка, считая наш опыт — уникальным. Его зарубежные коллеги даже хотят взять за основу для написания научной статьи», — рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Также в зоопарке родились трое лемуров катта, пол которых тоже пока остается секретом. Малыши знакомятся с окружающим миром и посетителями, находясь на спинках у своих мам.

А вот в семействе северных оленей — у самок по имени Янга и Тася родились два малыша: мальчик и девочка. Юные оленята уже уверенно стоят на ногах и делают первые пробежки по вольеру.

Ранее сообщалось, что друг-самец приехал к самке черного ягуара из зоопарка «Лимпопо».