«Зонтики лучше держать под рукой». Синоптики обещают дождливую погоду на этой неделе

«Малоподвижный атмосферный фронт в прошедшие выходные существенно пополнил майскую копилку осадков. При этом основная порция пришлась преимущественно на центральные и восточные регионы страны. Зажатый между противостоящими атмосферными вихрями фронтальный раздел продолжит диктовать погодные условия в Беларуси и в большинстве дней этой недели. Поэтому дожди продолжат идти в большинстве районов страны, местами достигая критериев сильных и сопровождаясь в дневные часы грозами. Зонтики лучше держать под рукой. Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от 6−8 до 14−16 градусов тепла. Днем будет от плюс 15 до плюс 23 градусов. В наиболее теплые сутки по востоку до плюс 25 градусов, и лишь в понедельник местами в дождях и при более плотной облачности дневные максимумы не превысят 13−14 градусов выше нуля. Во влажном воздухе в ночные и утренние часы местами по стране будут сгущаться непродолжительные туманы. Поэтому в ближайшее время на дорогах стоит быть крайне внимательными как водителям, так и пешеходам», — рассказали в Белгидромете.