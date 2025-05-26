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«Зонтики лучше держать под рукой». Синоптики обещают дождливую погоду на этой неделе

Во вторник, 27 мая, на большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 7 по западу до плюс 16 по востоку. Днем будет 13−19 градусов тепла, в западных и восточных районах — плюс 20−25 градусов.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на этой неделе снова ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Малоподвижный атмосферный фронт в прошедшие выходные существенно пополнил майскую копилку осадков. При этом основная порция пришлась преимущественно на центральные и восточные регионы страны. Зажатый между противостоящими атмосферными вихрями фронтальный раздел продолжит диктовать погодные условия в Беларуси и в большинстве дней этой недели. Поэтому дожди продолжат идти в большинстве районов страны, местами достигая критериев сильных и сопровождаясь в дневные часы грозами. Зонтики лучше держать под рукой. Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от 6−8 до 14−16 градусов тепла. Днем будет от плюс 15 до плюс 23 градусов. В наиболее теплые сутки по востоку до плюс 25 градусов, и лишь в понедельник местами в дождях и при более плотной облачности дневные максимумы не превысят 13−14 градусов выше нуля. Во влажном воздухе в ночные и утренние часы местами по стране будут сгущаться непродолжительные туманы. Поэтому в ближайшее время на дорогах стоит быть крайне внимательными как водителям, так и пешеходам», — рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 27 мая, на большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 7 по западу до плюс 16 по востоку. Днем будет 13−19 градусов тепла, в западных и восточных районах — плюс 20−25 градусов.

В среду, 28 мая, на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами сильные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 7 по западу до плюс 15 по востоку. Днем будет 15−22 градуса тепла, местами 25 градусов выше нуля.

В четверг, 29 мая, на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8−15 градусов выше нуля. Днем — от плюс 15 по западу до 23 градусов тепла по востоку.

В пятницу, 30 мая, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 6 по западу до плюс 14 градусов тепла по юго-востоку. Днем будет 15−21 градус тепла.

В субботу, 31 мая, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7−14 градусов выше нуля, днем будет 13−20 градусов со знаком плюс.

«По предварительным данным, в первый день календарного лета погода улучшится», — отметили в Белгидромете.

В воскресенье, 1 июня, местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 4−11 градусов выше нуля. Днем — 14−21 градус тепла. -0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.