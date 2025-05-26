Отпускникам на заметку. В ГТК рассказали, какие суммы наличных нужно декларировать

26 мая, Корр. БЕЛТА/. Какие суммы наличных нужно декларировать, отправляясь за рубеж или приезжая в Беларусь, рассказали БЕЛТА в Государственном таможенном комитете (ГТК).
В ведомстве обратили внимание, что недекларирование денежных средств — одно из частых нарушений таможенного законодательства, хотя порядок декларирования достаточно прост.
«В преддверии отпускного сезона напоминаем, что перемещаемые через границу наличные денежные средства на сумму свыше $10 тыс. в эквиваленте одним физическим лицом подлежат письменному декларированию. Необходимо проследовать по красному коридору пункта пропуска и в установленном порядке заполнить основной и дополнительный формуляры декларации на бумаге или в электронном виде», — сообщили в ГТК.
Правило действует как на ввоз наличных, так и на их вывоз за пределы ЕАЭС. В декларации нужно заявлять всю сумму, если денежные средства в разной валюте — указывать каждую валюту. Перерасчет суммы в доллары США производится на день пересечения таможенной границы по курсу Национального банка.
«Если общая сумма при единовременном перемещении превышает сумму, эквивалентную $100 тыс., тогда декларация сопровождается представлением документов, подтверждающих происхождение денежных средств», — добавили в ведомстве, отметив, что с примерами документов можно ознакомиться на сайте таможенных органов.
Нарушение законодательства влечет административную ответственность: предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин с конфискацией денежных средств или без конфискации.
При незаконном перемещении незадекларированных денежных средств в размере, превышающем в эквиваленте $30 тыс., в соответствии с ч.2 ст. 228 УК предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. -0-