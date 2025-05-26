Отпускникам на заметку. В ГТК рассказали, какие суммы наличных нужно декларировать

Правило действует как на ввоз наличных, так и на их вывоз за пределы ЕАЭС. В декларации нужно заявлять всю сумму, если денежные средства в разной валюте — указывать каждую валюту. Перерасчет суммы в доллары США производится на день пересечения таможенной границы по курсу Национального банка.