Аэропорт в Киренске временно закрыт

В Киренске аэропорт временно прекратил работу. В это время самолет АН-24, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 26 мая в 14:30, эвакуируют с летной зоны.
— После посадки у самолета подломилась носовая стойка шасси с последующим выкатыванием машины за взлетно-посадочную полосу, — сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушное судно прилетело из Иркутска. На борту самолета находился 51 человек: среди них пять членов экипажа и 46 пассажиров. Жертв и пострадавших нет. Сотрудники Росавиации продолжают расследование.
Ранее КП-Иркутск показала кадры как судно лежит на нижней части фюзеляжа.