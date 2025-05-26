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Аэропорт в Киренске временно закрыт

Самолет АН-24 эвакуируют с летного поля.

В Киренске аэропорт временно прекратил работу. В это время самолет АН-24, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 26 мая в 14:30, эвакуируют с летной зоны.

— После посадки у самолета подломилась носовая стойка шасси с последующим выкатыванием машины за взлетно-посадочную полосу, — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушное судно прилетело из Иркутска. На борту самолета находился 51 человек: среди них пять членов экипажа и 46 пассажиров. Жертв и пострадавших нет. Сотрудники Росавиации продолжают расследование.

Ранее КП-Иркутск показала кадры как судно лежит на нижней части фюзеляжа.