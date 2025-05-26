В минской Серебрянке мужчина умер прямо на улице

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская уточнила, что прохожие незамедлительно позвонили в экстренные службы. Она добавила, что, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия медработниками, 46-летний житель Минска умер. Согласно предварительным данным, у минчанина были сердечно-сосудистые заболевания. Вместе с тем в последнее время он жаловался на боли в сердце.