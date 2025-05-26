В минской Серебрянке мужчина умер прямо на улице, передает агентство «Минск-Новости».
Согласно данным, в понедельник, 26 мая, в чатах Ленинского района появилось фото мужчина, который лежит на обочине, накрытый простыней. Один из очевидцев сообщил, что на проспекте Рокоссовского мужчине резко стало плохо: его начало трясти. После этого он упал на землю и потерял сознание.
Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская уточнила, что прохожие незамедлительно позвонили в экстренные службы. Она добавила, что, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия медработниками, 46-летний житель Минска умер. Согласно предварительным данным, у минчанина были сердечно-сосудистые заболевания. Вместе с тем в последнее время он жаловался на боли в сердце.
Ранее мы писали, что в Минске девушка утонула в реке Лошица.
Кроме того, одежда загорелась на четырехлетнем мальчике в Берестовицком районе: «Отец хотел сжечь мусор».
Кстати, синоптики предупредили белорусов о сильных дождях 27 мая во вторник.