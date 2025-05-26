В Перми волонтеры срочно ищут дом 19-летней кошке

В приют «Счастливый хвост» поступила кошка Муся, которой уже 19 лет. У кошки сильный стресс, она не понимает, что происходит и где она.
Муся счастливо прожила свою жизнь с хозяйкой, пожилой женщиной. Но та живет одна, ей уже 95 лет. Пенсионерка очень боялась, что ее внезапно не станет, и кошка останется одна. Женщина плакала, но приняла решение отдать свою кошку на усыпление. В клинику Мусю принесла соседка. Врачи, понимая ситуацию, связались с приютом и очень попросили забрать Мусю.
Хозяйка, несмотря на возраст, отлично ухаживала за кошкой. У Муси идеальные зубы, шикарная шерстка, кошка стерилизована и вакцинирована. Она может прожить еще хоть 10 лет. Главное сейчас — быстрее найти кошке новый дом. Пока ее приходится держать в клетке, обернутой пледом, потому что у Муси сильный стресс.
«Пожалуйста, давайте поможем Мусе найти семью! Чтобы остаток жизни она провела в любви и спокойствии, а не в приюте. Или хотя бы возьмите кошку на передержку, чтобы мы искали ей дом. Смотреть больно на нее, сердце разрывается — домашним и так в приюте тяжело, а тут еще и возраст», — говорит сотрудница приюта Анна.
Если вы готовы спасти Мусю и стать ее новой семьей, звоните Дарье по телефону 8−966−793−41−51 или пишите в группу приюта «Счастливый хвост».