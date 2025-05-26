В Перми волонтеры срочно ищут дом 19-летней кошке

«Пожалуйста, давайте поможем Мусе найти семью! Чтобы остаток жизни она провела в любви и спокойствии, а не в приюте. Или хотя бы возьмите кошку на передержку, чтобы мы искали ей дом. Смотреть больно на нее, сердце разрывается — домашним и так в приюте тяжело, а тут еще и возраст», — говорит сотрудница приюта Анна.