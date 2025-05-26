В Республике Татарстан изучают наработки пермских энергетиков «Т Плюс»

«Опережающее развитие теплоснабжащей инфраструктуры обеспечивается, в том числе, переходом Перми и других городов Прикамья в ценовую зону теплоснабжения. Также энергетики отвечают за ежегодную подготовку теплосетей, ТЭЦ, котельных, насосных станций и центральных теплопунктов к несению нагрузок в отопительном сезоне. Это обязательства перед жителями и органами власти, которые неукоснительно выполняются», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.