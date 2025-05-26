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В Республике Татарстан изучают наработки пермских энергетиков «Т Плюс»

Пермский филиал «Т Плюс» посетил заместитель председателя государственного комитета по тарифам Республики Татарстан Сергей Павлов.

Пермский филиал «Т Плюс» посетил заместитель председателя государственного комитета по тарифам Республики Татарстан Сергей Павлов. В визите приняли участие представители министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Гостям продемонстрировали наработки прикамских специалистов по внедрению современных технологий. В ходе встречи энергетики презентовали опыт по цифровизации процессов теплоснабжения и переходу территорий в ценовую зону теплоснабжения.

«Применяемая в Перми система цифровизации теплоснабжения является передовым опытом ПАО “Т Плюс”. Здесь реализован комплексный подход к оценке параметров, мониторинга действий персонала и работы с клиентами. Такой опыт внедрения единого комплексного программного продукта, безусловно, перспективен для транслирования в нашем регионе», — отметил Сергей Павлов.

Помимо модернизации технологических процессов, в Пермском крае реализован новый подход к ценообразованию в энергоотрасли. Ценовая зона теплоснабжения введена в Перми, Краснокамском, Березниковском и Чусовском муниципальных округах, Чайковском городском округе. Новая модель рынка теплоснабжения позволила увеличить инвестиции в отрасль и проводить системное обновление тепловых сетей и теплоисточников.

«Опережающее развитие теплоснабжащей инфраструктуры обеспечивается, в том числе, переходом Перми и других городов Прикамья в ценовую зону теплоснабжения. Также энергетики отвечают за ежегодную подготовку теплосетей, ТЭЦ, котельных, насосных станций и центральных теплопунктов к несению нагрузок в отопительном сезоне. Это обязательства перед жителями и органами власти, которые неукоснительно выполняются», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.

По итогам визита стороны договорились о развитии сотрудничества и обмене опытом между Пермским краем и Республикой Татарстан в 2025 году.