В Братске назначили нового природоохранного прокурора

Братскую межрайонную природоохранную прокуратуру с 13 мая 2025 года возглавляет Надежда Кулешова. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
— Под надзором Братской природоохранной прокуратуры находятся 134 муниципальных образования, включая четыре городских округа (Братск, Тулун, Зима, Саянск) и шесть районов Иркутской области. На этой территории живет свыше 500 тысяч человек, — сообщает администрация.
Надежда Кулешова — выпускница Сибирского института права, экономики и управления 2004 года. Свой карьерный путь в прокуратуре она начала с должности помощника прокурора Падунского района Братска, затем работала в природоохранной прокуратуре. С 2021 года служила в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. В 2023 году была удостоена ведомственного знака «За безупречную службу».
Как отметила новый прокурор, ключевыми задачами остаются защита экологических прав, государственных интересов и обеспечение соблюдения природоохранного законодательства всеми участниками.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье ужесточат правила содержания животных.