В Братске назначили нового природоохранного прокурора

Надежда Кулешова — выпускница Сибирского института права, экономики и управления 2004 года. Свой карьерный путь в прокуратуре она начала с должности помощника прокурора Падунского района Братска, затем работала в природоохранной прокуратуре. С 2021 года служила в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. В 2023 году была удостоена ведомственного знака «За безупречную службу».