В Иркутской области началась неделя отказа от табачных изделий

В Иркутской области с 26 мая по 1 июня проходит неделя отказа от табака. За это время сотрудники Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики предупредят горожан о вреде курения и помогут тем, кто решил бросить вредную привычку. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, медики считают, что никотиновая зависимость остается одной из самых опасных эпидемий наравне с алкоголем и наркотиками.
— Бросить курить можно в любом возрасте и с любым стажем. Главное — осознанное решение и соблюдение простых правил здорового образа жизни. Также важно убрать триггеры: сигареты, зажигалки, пепельницы, — отмечают специалисты медицинского учреждения.
Врачи напоминают, что табачный дым провоцирует рак легких, гортани и желудка, заболевания сердца и снижение иммунитета. Для того, чтобы отказаться от табака, эксперты рекомендуют обратиться за медицинской помощью: в поликлиниках работают кабинеты по отказу от курения. Или позвонить на бесплатную горячую линию: