В Иркутской области началась неделя отказа от табачных изделий

В Иркутской области с 26 мая по 1 июня проходит неделя отказа от табака. За это время сотрудники Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики предупредят горожан о вреде курения и помогут тем, кто решил бросить вредную привычку. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, медики считают, что никотиновая зависимость остается одной из самых опасных эпидемий наравне с алкоголем и наркотиками.