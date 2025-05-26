Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области началась неделя отказа от табачных изделий

Такую профилактику приурочили ко всемирному дню без табака, который пройдет 31 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 26 мая по 1 июня проходит неделя отказа от табака. За это время сотрудники Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики предупредят горожан о вреде курения и помогут тем, кто решил бросить вредную привычку. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, медики считают, что никотиновая зависимость остается одной из самых опасных эпидемий наравне с алкоголем и наркотиками.

— Бросить курить можно в любом возрасте и с любым стажем. Главное — осознанное решение и соблюдение простых правил здорового образа жизни. Также важно убрать триггеры: сигареты, зажигалки, пепельницы, — отмечают специалисты медицинского учреждения.

Врачи напоминают, что табачный дым провоцирует рак легких, гортани и желудка, заболевания сердца и снижение иммунитета. Для того, чтобы отказаться от табака, эксперты рекомендуют обратиться за медицинской помощью: в поликлиниках работают кабинеты по отказу от курения. Или позвонить на бесплатную горячую линию: