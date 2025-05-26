В Гомеле мать и дочь из России одновременно вышли замуж за белорусов

В загсе Гомеля одновременно вышли замуж мать и дочь — Анастасия Данильченко и Анастасия Дударева, сообщает belkagomel.by. Невесты — из Брянска, а их женихи — из Гомеля. Причем мать Анастасия Данильченко познакомилась со своим будущем мужем-дальнобойщиком в Брянске, где работала на таможне. А вот дочь Анастасия Дударева встретила своего избранника в Гомеле, куда переехала жить.