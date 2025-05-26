В Гомеле мать и дочь из России одновременно вышли замуж за белорусов

В загсе Гомеля одновременно вышли замуж мать и дочь — Анастасия Данильченко и Анастасия Дударева, сообщает belkagomel.by. Невесты — из Брянска, а их женихи — из Гомеля. Причем мать Анастасия Данильченко познакомилась со своим будущем мужем-дальнобойщиком в Брянске, где работала на таможне. А вот дочь Анастасия Дударева встретила своего избранника в Гомеле, куда переехала жить.
В итоге заключить брак две пары решили не только в один день, но и в одно и тоже время.
Мы писали, что белорусов предупредили о мошенничестве с билетами на «Славянский базар в Витебске» 2025: «Готовы платить 500−600 рублей за билет».
А еще, что в Беларуси ввели новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей.