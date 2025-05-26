Шалабаев рассказал о подготовке загородных лагерей к сменам

По его словам, в лагерях в соответствии с их потребностями проверили ремонт помещений и пищеблоков, установили новые спортивные площадки, обновили столовые и закупили в них оборудование. Например, в «Олимпийских надеждах» заканчивается строительство четырех новых домиков. Благодаря этому база отдыха примет на 200 ребят больше.