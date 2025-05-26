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Шалабаев рассказал о подготовке загородных лагерей к сменам

Скоро стартуют первые смены.

Источник: РИА "Новости"

Муниципальные загородные лагеря продолжают готовить к сменам, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

«Готовим муниципальные загородные лагеря к приезду пяти тысяч ребят на летний отдых. Лагеря “Спутник”, “Маяк”, “Зеленые дубки”, “Хочу стать десантником”, “Александровка”, “Чайка”, “Лесной”, “Звездочка” и база отдыха “Олимпийские надежды” сейчас проходят процесс приемки. Первая смена в некоторых из них открывается уже 2 июня», — рассказал мэр.

По его словам, в лагерях в соответствии с их потребностями проверили ремонт помещений и пищеблоков, установили новые спортивные площадки, обновили столовые и закупили в них оборудование. Например, в «Олимпийских надеждах» заканчивается строительство четырех новых домиков. Благодаря этому база отдыха примет на 200 ребят больше.

«Продолжит свою работу принятая в прошлом году мера поддержки для детей участников СВО: депсоцпол возмещает стоимость путевки до 35 тысяч рублей в любой лагерь в стране. Пришкольные лагеря в этом году будут работать для 17 тысяч ребят», — добавил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что вопрос обеспечения пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях обсудили на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.