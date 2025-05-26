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На Станкозаводе в Самаре покажут танцевальные спектакли о будущем и чувствах

29 мая на Станкозаводе в пространстве «Бенке Холл» ансамбль современной хореографии ARU покажет два спектакля (16+) — "Процесс Inst.

29 мая на Станкозаводе в пространстве «Бенке Холл» ансамбль современной хореографии ARU покажет два спектакля (16+) — «Процесс Inst. 0» и «Процесс Const. 1». Это два самостоятельных танцевальных номера, объединённые одной темой: что происходит с чувствами в мире, где человечность больше не считается ценностью.

Выступление будет сопровождаться живой электронной музыкой от DJ Asteria, видеопроекциями и художественной инсталляцией. Всё это формирует единое сценическое пространство, в котором танец взаимодействует с визуальными и звуковыми элементами.

Оба спектакля поставлены хореографом и руководителем проекта Родионом Уваровым.

Начало в 19:00, продолжительность — около двух часов. Адрес: ул. Куйбышева, 128/1. Вход — по билетам.

Ранее мы сообщали, в Самарском театре драмы 1 июня откроется II Большой театральный фестиваль. Спектакли будут показывать до конца июля.

Участвуйте в розыгрыше призов для подписчиков нашего телеграм-канала до 1 июня!