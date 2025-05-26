На Станкозаводе в Самаре покажут танцевальные спектакли о будущем и чувствах

29 мая на Станкозаводе в пространстве «Бенке Холл» ансамбль современной хореографии ARU покажет два спектакля (16+) — «Процесс Inst. 0» и «Процесс Const. 1». Это два самостоятельных танцевальных номера, объединённые одной темой: что происходит с чувствами в мире, где человечность больше не считается ценностью.